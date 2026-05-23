Рейтинг@Mail.ru
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/parasportsmeny-iz-sevastopolya-zavoevali-18-medaley-na-chempionate-po-plavaniyu-1156274766.html
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
Спортсмены из Севастополя с поражением опорно-двигательного аппарата привезли 18 медалей с чемпионата России по плаванию. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T18:59
2026-05-23T18:59
севастополь
спорт
плавание
михаил развожаев
соревнования
новости севастополя
общество
инвалидность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156274180_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_9039a55663e43b7bb2a258c5e715f098.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя с поражением опорно-двигательного аппарата привезли 18 медалей с чемпионата России по плаванию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Соревнования проходили в Калуге с 16 по 23 мая. В этом году чемпионат собрал рекордное количество участников – 351 спортсмен из 47 регионов страны, уточнил он.По данным Развожаева, шесть медалей взял спортсмен Андрей Граничка. Два "золота" он заработал на дистанциях 400 и 200 метров в вольном стиле и комплексном плавании.Еще шесть медалей привезла Карина Болдырева. "Золото" спротсменка получила за стометровку в вольном стиле и четыре серебряных медали за заплыв на 50, 200 и 150 метров в разных стилях.Константин Дорофеев завоевал три серебряные и одну бронзовую медали за плавание на 20, 150 и 200 метров.Илья Журавлев взял две медали в дисциплине вольный стиль: на дистанции 50 метров серебро и бронзу на дистанции 100 метров.Егор Табаков выполнил норматив мастера спорта России, а Арсений Шаповалов — норматив кандидата в мастера спорта, указал губернатор."Все победители и призеры — воспитанники Центра "Инваспорт", тренируются под руководством тренеров Ирины и Евгения Мащенко и Надежды Турукало", - уточнил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФЗабить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколяскахСевастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156274180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76b7a02272624aea4f23f66e4d414f3c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, спорт, плавание, михаил развожаев, соревнования, новости севастополя, общество, инвалидность
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию

Спортсмены из Севастополя с инвалидностью привезли 18 медалей с чемпионата РФ по плаванию

18:59 23.05.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПараспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате России по плаванию
Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате России по плаванию
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя с поражением опорно-двигательного аппарата привезли 18 медалей с чемпионата России по плаванию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Соревнования проходили в Калуге с 16 по 23 мая. В этом году чемпионат собрал рекордное количество участников – 351 спортсмен из 47 регионов страны, уточнил он.
По данным Развожаева, шесть медалей взял спортсмен Андрей Граничка. Два "золота" он заработал на дистанциях 400 и 200 метров в вольном стиле и комплексном плавании.
Еще шесть медалей привезла Карина Болдырева. "Золото" спротсменка получила за стометровку в вольном стиле и четыре серебряных медали за заплыв на 50, 200 и 150 метров в разных стилях.
Константин Дорофеев завоевал три серебряные и одну бронзовую медали за плавание на 20, 150 и 200 метров.
Илья Журавлев взял две медали в дисциплине вольный стиль: на дистанции 50 метров серебро и бронзу на дистанции 100 метров.
Егор Табаков выполнил норматив мастера спорта России, а Арсений Шаповалов — норматив кандидата в мастера спорта, указал губернатор.
"Все победители и призеры — воспитанники Центра "Инваспорт", тренируются под руководством тренеров Ирины и Евгения Мащенко и Надежды Турукало", - уточнил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
 
СевастопольСпортПлаваниеМихаил РазвожаевСоревнованияНовости СевастополяОбществоИнвалидность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
18:20Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
18:13Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
17:59Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
17:41Отец избил маленькую дочь в лифте – возбуждено дело
17:24Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА
17:08Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
15:29Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
Лента новостейМолния