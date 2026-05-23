Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию

2026-05-23T18:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя с поражением опорно-двигательного аппарата привезли 18 медалей с чемпионата России по плаванию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Соревнования проходили в Калуге с 16 по 23 мая. В этом году чемпионат собрал рекордное количество участников – 351 спортсмен из 47 регионов страны, уточнил он.По данным Развожаева, шесть медалей взял спортсмен Андрей Граничка. Два "золота" он заработал на дистанциях 400 и 200 метров в вольном стиле и комплексном плавании.Еще шесть медалей привезла Карина Болдырева. "Золото" спротсменка получила за стометровку в вольном стиле и четыре серебряных медали за заплыв на 50, 200 и 150 метров в разных стилях.Константин Дорофеев завоевал три серебряные и одну бронзовую медали за плавание на 20, 150 и 200 метров.Илья Журавлев взял две медали в дисциплине вольный стиль: на дистанции 50 метров серебро и бронзу на дистанции 100 метров.Егор Табаков выполнил норматив мастера спорта России, а Арсений Шаповалов — норматив кандидата в мастера спорта, указал губернатор."Все победители и призеры — воспитанники Центра "Инваспорт", тренируются под руководством тренеров Ирины и Евгения Мащенко и Надежды Турукало", - уточнил Развожаев.

