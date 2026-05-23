Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами
Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств... РИА Новости Крым, 23.05.2026
электросамокаты
пдд (правила дорожного движения)
безопасность
транспорт
дети
закон и право
мнения
иван новиков
В России назрел запрет на использование электросамокатов детьми до 16 лет - эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств передвижения детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков. О необходимости нововведений в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоэксперт, директор- основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.

"Мое мнение – ограничения на 100% назрели. Потому что самокат уже приравнялся к транспортному средству. Он умеет разгоняться, тормозить, но дети не часто умеют управлять такими двухколесными транспортными средствами. И это действительно порой приводит к трагедии. Часто дети попадали в дорожно-транспортные происшествия, страдали люди, и неоднократно гибли при столкновениях с таким транспортным средством индивидуальной мобильности", - констатировал он.

Регулирование данного вопроса, по мнению гостя эфира, поможет улучшить ситуацию по безопасности.
"Конечно, в любом случае самокатчиков будет меньше, меньше будет сдаваться в прокат. Для бизнеса это будет не очень хорошо, но для здоровья граждан, я думаю, что точно в плюс", - сказал он.
Директор мотошколы также добавил, что ограничения по возрасту с 16 лет являются минимальными и было бы лучше увеличить их до 18 лет.
"С 16 лет до 18 есть там еще максимализм. И у многих детей есть желание, сделать так, чтобы кого-то удивить и самому удивиться, и потом бывает что-то не очень хорошее", - обратил внимание спикер.
Иван Новиков подчеркнул, что стоит обратить внимание на обучение пользователей электросамокатов элементарным правилам безопасности на дорогах.
"Я считаю, что важно максимально больше уделять этому внимания, потому что очень большая статистика в связи с тем, что увеличивается плотность транспорта, абсолютно разнокалиберного, там и грузовики, и автомобили, и самокаты. Поэтому я считаю, что важно понимать, как им управлять и что вообще на этой дороге общего пользования происходит", - обозначил он.
