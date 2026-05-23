Обрушение балкона в школе Севастополя и ЧС по Эболе: топ новостей недели
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. ЧП в школе №13 в Севастополе. Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Массированная атака ВСУ на Подмосковье и удары по Севастополю. Совместно заявление России и Китая по Украине и ЕС. Подготовка к аресту супруги главы киевского режима Владимира Зеленского Елены. Ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде. Подтопление улиц в Симферополе после ливня и прокурорская проверка.
Обрушение балкона в школе Севастополя
В среду в школе №13 поселка Кача под Севастополем обрушился балкон в момент, когда на нем находились дети. С места в больницы увезли девятерых подростков. Пострадали 10 человек. Двое - в тяжелом состоянии. Одного юношу перевезли на лечение в Москву. Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде.
Всего в больницах Севастополя остается шестеро пострадавших. Уголовное дело находится на контроле в СК России. Предварительной причиной в СК называют нарушения при выполнении в прошлом году капремонта здания школы, построенного в 1935 году.
Удар по общежитию колледжа в ЛНР
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
На данный момент известно о 18 погибших. Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.
Террористические атаки Киева
В ночь на 17 мая ВСУ совершили массированную атаку на Московский регион. При ударе по Подмосковью три человека погибли и пятеро ранены. В Минобороны сообщили что всего за ночь над регионами перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников, в том числе и над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Атаки продолжались в течение всей недели. Так, 18 мая Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто.
Заявление России и Китая по Украине и ЕС
Россия и Китай выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, а также выражают озабоченность стремлением ряда неядерных стран Евросоюза обрести ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине, опубликованном 20 мая.
Также отмечается, что Москва позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по проблематике ситуации на Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
Подготовка к аресту Зеленской
На Украине НАБУ и САП завершают расследование против жены главы киевского режима Владимира Зеленского Елены, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который начал торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.
ЧС по Эболе
На этой неделе ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. При этом в заявлении организации отмечается, что сложившаяся ситуация с заболеванием Эболой не соответствует критериям уровня пандемии.
Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Симферополь "под водой"
22 мая в Симферополе после дождя дорога на пересечении улиц Футболистов и Гражданская ушла под воду, органы прокуратуры начали проверку по факту подтопления. Штормовое предупреждение по республике сохраняется. На выходные в Крыму ожидаются ливни с грозами и градом.
