Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери... РИА Новости Крым, 23.05.2026
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1200 боевиков, более 30 единиц тяжелой бронетехники, 800 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 190 военнослужащих, две бронемашины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили более 230 боевиков, 22 боевые бронемашины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах четырех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 170 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формированиям противника потерпели поражения в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 280 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, девять автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция РЭБ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
