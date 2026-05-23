Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери...

2026-05-23T13:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1200 боевиков, более 30 единиц тяжелой бронетехники, 800 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 190 военнослужащих, две бронемашины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили более 230 боевиков, 22 боевые бронемашины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах четырех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 170 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формированиям противника потерпели поражения в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 280 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, девять автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

