Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
59-летний мирный житель Курской области лишился части ноги после того, как наступил на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T15:38
курская область
происшествия
александр хинштейн
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 59-летний мирный житель Курской области лишился части ноги после того, как наступил на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.ЧП произошло в субботу в селе Шептуховка Кореневского района.Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.В конце апреля в Брянской области мирная жительница погибла в результате взрыва мины "лепесток". Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, за минувшую неделю от атак ВСУ погибли 31 мирный россиянин, в том числе двое детей. Ранения получили 203 человека.
