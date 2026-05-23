Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 59-летний мирный житель Курской области лишился части ноги после того, как наступил на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.ЧП произошло в субботу в селе Шептуховка Кореневского района.Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.В конце апреля в Брянской области мирная жительница погибла в результате взрыва мины "лепесток". Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, за минувшую неделю от атак ВСУ погибли 31 мирный россиянин, в том числе двое детей. Ранения получили 203 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Курской области мужчина наступил на мину и лишился ноги - Хинштейн

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 59-летний мирный житель Курской области лишился части ноги после того, как наступил на мину. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
ЧП произошло в субботу в селе Шептуховка Кореневского района.
"Ранен 59-летний мужчина. Он подорвался на мине. Ему оторвало правую стопу, также мужчина получил закрытый перелом голени этой же ноги, осколками посечено бедро, плечо и левая нога", - написал губернатор в МАКС.
Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
В конце апреля в Брянской области мирная жительница погибла в результате взрыва мины "лепесток".
Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, за минувшую неделю от атак ВСУ погибли 31 мирный россиянин, в том числе двое детей. Ранения получили 203 человека.
