Мошенники активизировались перед Днем России

Дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T20:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня. Об этом рассказали в МВД РФ.В предпраздничный период число фишинговых доменов увеличивается до 30 тысяч в месяц, тогда как в другие дни правоохранители фиксируют не больше 20 тысяч таких ресурсов, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".

