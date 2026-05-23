Рейтинг@Mail.ru
Мошенники активизировались перед Днем России - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/moshenniki-aktivizirovalis-pered-dnem-rossii-1156225834.html
Мошенники активизировались перед Днем России
Мошенники активизировались перед Днем России - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Мошенники активизировались перед Днем России
Дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T20:54
2026-05-23T20:54
мошенничество
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
день россии
кибербезопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136649_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_2c908ed96ee5dcd83b1f0c840e878dbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня. Об этом рассказали в МВД РФ.В предпраздничный период число фишинговых доменов увеличивается до 30 тысяч в месяц, тогда как в другие дни правоохранители фиксируют не больше 20 тысяч таких ресурсов, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭКак в России противодействуют кибер-мошенникамСпецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136649_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_6f9aa47066927bd5e4d58fbd42166802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), день россии, кибербезопасность
Мошенники активизировались перед Днем России

В МВД предупредили росте числа фальшивых доменов в преддверии Дня России

20:54 23.05.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня. Об этом рассказали в МВД РФ.
"В периоды, предшествующие государственным праздникам, в том числе Дню России, фиксируется устойчивое повышение активности лиц, осуществляющих противоправную деятельность в информационно-телекоммуникационной сфере", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
В предпраздничный период число фишинговых доменов увеличивается до 30 тысяч в месяц, тогда как в другие дни правоохранители фиксируют не больше 20 тысяч таких ресурсов, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
Как в России противодействуют кибер-мошенникам
Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР
 
МошенничествоРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)День РоссииКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Рост числа погибших в ЛНР и закрытие станции в Крыму: главное за день
21:37Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами
21:19Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России
21:11Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое
20:59В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
20:54Мошенники активизировались перед Днем России
20:34Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль
20:19Обрушение балкона в школе Севастополя и ЧС по Эболе: топ новостей недели
19:56В Крыму две девочки заблудились в лесу
19:49В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
18:20Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
18:13Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
17:59Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
17:41Отец избил маленькую дочь в лифте – возбуждено дело
17:24Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА
Лента новостейМолния