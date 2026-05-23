МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T11:52

СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.Она отметила, что по этой причине будет организовано посещение места трагедии в ЛНР для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным на утро субботы известно о 10 погибших. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются.

