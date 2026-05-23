МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР

Захарова: МИД организует для инкоров посещение места трагедии в ЛНР
11:52 23.05.2026 (обновлено: 11:53 23.05.2026)
© МЧС РФПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что по этой причине будет организовано посещение места трагедии в ЛНР для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным на утро субботы известно о 10 погибших. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются.