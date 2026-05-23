Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
2026-05-23T17:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли временные сложности с доставкой топлива, на АЗС введены лимиты на продажу бензина в одни руки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор подчеркнул, что данные меры "носят исключительно превентивный характер" и введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками."Ситуация на контроле. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверять только официальным источникам информации, сообщать о любых фактах спекуляции или нарушениях", - добавил он и заверил, что в регионе есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.Накануне в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.Губернатор Михаил Развожаев в субботу утром сообщил, что в Севастополь доставили партию топлива, но лимиты на его отпуск пока сохраняются.
В Запорожской области введены ограничения на продажу топлива в одни руки – Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли временные сложности с доставкой топлива, на АЗС введены лимиты на продажу бензина в одни руки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Губернатор подчеркнул, что данные меры "носят исключительно превентивный характер" и введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками.
"Ситуация на контроле. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверять только официальным источникам информации, сообщать о любых фактах спекуляции или нарушениях", - добавил он и заверил, что в регионе есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.
Накануне в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина
. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.
Губернатор Михаил Развожаев в субботу утром сообщил, что в Севастополь доставили партию топлива
, но лимиты на его отпуск пока сохраняются.
