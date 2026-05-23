https://crimea.ria.ru/20260523/limity-na-prodazhu-benzina-vveli-v-zaporozhskoy-oblasti-1156271928.html

Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области

Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области

В Запорожской области возникли временные сложности с доставкой топлива, на АЗС введены лимиты на продажу бензина в одни руки. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T17:59

2026-05-23T17:59

2026-05-23T17:59

запорожская область

евгений балицкий

бензин

азс

топливо

новые регионы россии

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возникли временные сложности с доставкой топлива, на АЗС введены лимиты на продажу бензина в одни руки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор подчеркнул, что данные меры "носят исключительно превентивный характер" и введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками."Ситуация на контроле. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверять только официальным источникам информации, сообщать о любых фактах спекуляции или нарушениях", - добавил он и заверил, что в регионе есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.Накануне в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.Губернатор Михаил Развожаев в субботу утром сообщил, что в Севастополь доставили партию топлива, но лимиты на его отпуск пока сохраняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, бензин, азс, топливо, новые регионы россии, новости, общество