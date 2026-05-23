Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
В ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Правительство Луганской Народной Республики опубликовало список погибших и раненных студентов при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.
"Подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено", - говорится в сообщении на платформе МАКС.
В числе погибших установлены данные 17 из 18 человек. Жертвам от 20 до 23 лет. Среди раненных установлены личности 43 студентов, в списке 11 несовершеннолетних.
Местонахождение еще четверых человек на данный момент неизвестно, уточнили власти. Среди пропавших - четыре девушки в возрасте 18 и 19 лет.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.