Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире
Главной задачей для укрепления влияния России и ее привлекательности как партнера является достижение всех целей специальной военной операции. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Главной задачей для укрепления влияния России и ее привлекательности как партнера является достижение всех целей специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Когда говорим о необходимости укрепить влияние России во всем мире, привлекательность России как цивилизации, как партнера, как товарища, который всегда выполняет то, о чем договаривается, чтобы углубить это влияние, единственная главная задача – это выполнить все цели специальной военной операции", - сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, за ходом СВО "наблюдают пристальнейшим образом" как друзья и соседи России, так и ее враги и противники.
"Поэтому первостепеннейшая задача нашей дипломатии - делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции", - добавил руководитель российского дипведомства.
Лавров отметил, что что Запад "пытается растащить" союзников России, прежде всего, начиная с ее соседей - как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной.
"Сейчас пытаются и Армению втянуть в ту же ошибочную логику с одной только целью – сделать России как можно более больно, если хотите, более сложной сделать задачу сохранения и укрепления России как по настоящему великой державы-цивилизации", - подчеркнул министр.
