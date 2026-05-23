https://crimea.ria.ru/20260523/lavrov-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-ukrepleniya-roli-rossii-v-mire-1156265586.html

Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире

Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире

Главной задачей для укрепления влияния России и ее привлекательности как партнера является достижение всех целей специальной военной операции. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T12:41

2026-05-23T12:41

2026-05-23T12:41

сергей лавров

россия

политика

внешняя политика

новости

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155211308_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_43dc4bab5f9bc815c636256bb6a92f5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Главной задачей для укрепления влияния России и ее привлекательности как партнера является достижение всех целей специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.По словам Лаврова, за ходом СВО "наблюдают пристальнейшим образом" как друзья и соседи России, так и ее враги и противники."Поэтому первостепеннейшая задача нашей дипломатии - делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции", - добавил руководитель российского дипведомства.Лавров отметил, что что Запад "пытается растащить" союзников России, прежде всего, начиная с ее соседей - как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной."Сейчас пытаются и Армению втянуть в ту же ошибочную логику с одной только целью – сделать России как можно более больно, если хотите, более сложной сделать задачу сохранения и укрепления России как по настоящему великой державы-цивилизации", - подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – ПутинЛавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине Путин: дело идет к завершению украинского конфликта

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, политика, внешняя политика, новости, новости сво