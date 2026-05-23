Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России
После завершения высокого туристического сезона лучшие рестораторы Крыма запускают проект выездных гастроужинов за пределами полуострова для популяризации... РИА Новости Крым, 23.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. После завершения высокого туристического сезона лучшие рестораторы Крыма запускают проект выездных гастроужинов за пределами полуострова для популяризации местной кухни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "Прорест" Роман Лужный.В октябре запланирована поездка в Сочи, в ноябре - в Москву. Затем на очереди будут Петербург и Краснодар."Мы выезжаем с нашим сундучком продуктов, с нашими шефами, которых мы выбираем под каждый выезд отдельно и стараемся не повторяться, чтобы многие из них могли принять участие. Наставником данного проекта является Илья Захаров, звездный шеф-повар", - отметил Лужный.Также встречный ужин будет из регионов, куда едут крымские шефы, сделан на Крымском полуострове.В организации и приготовлении гастроужинов будут принимать участие лучшие студенты кулинарных училищ и колледжей республики.Кроме того, в рамках проекта в октябре начнутся мастер-классы от лучших шеф-поваров России для крымских профессиональных кулинаров и кондитеров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым.
После завершения высокого туристического сезона лучшие рестораторы Крыма запускают проект выездных гастроужинов за пределами полуострова для популяризации местной кухни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал основатель и руководитель проекта "Прорест" Роман Лужный.
"С октября у нас опять начнутся выездные ужины. Для популяризации Крыма за пределами нашего региона мы собираем лучших шеф-поваров. Таких выездов будет 11", - сказал он.
В октябре запланирована поездка в Сочи, в ноябре - в Москву. Затем на очереди будут Петербург и Краснодар.
"Мы выезжаем с нашим сундучком продуктов, с нашими шефами, которых мы выбираем под каждый выезд отдельно и стараемся не повторяться, чтобы многие из них могли принять участие. Наставником данного проекта является Илья Захаров, звездный шеф-повар", - отметил Лужный.
Также встречный ужин будет из регионов, куда едут крымские шефы, сделан на Крымском полуострове.
В организации и приготовлении гастроужинов будут принимать участие лучшие студенты кулинарных училищ и колледжей республики.
"Мы возьмем пять учеников, которые смогут погрузиться в формат гастрономии, чтобы у них загорелись глаза, потому что стандартам профессионального образования нужно дать немножко нового дыхания", - убежден Лужный.
Кроме того, в рамках проекта в октябре начнутся мастер-классы от лучших шеф-поваров России для крымских профессиональных кулинаров и кондитеров.
"Это будут не просто мастер-классы в формате лекций, а еще и в формате, где ученики и учителя вместе приготовят от пяти до десяти блюд и будут в течение четырех дней работать на одной кухне", - объяснил Роман Лужный.
