Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России

После завершения высокого туристического сезона лучшие рестораторы Крыма запускают проект выездных гастроужинов за пределами полуострова для популяризации... РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. После завершения высокого туристического сезона лучшие рестораторы Крыма запускают проект выездных гастроужинов за пределами полуострова для популяризации местной кухни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "Прорест" Роман Лужный.В октябре запланирована поездка в Сочи, в ноябре - в Москву. Затем на очереди будут Петербург и Краснодар."Мы выезжаем с нашим сундучком продуктов, с нашими шефами, которых мы выбираем под каждый выезд отдельно и стараемся не повторяться, чтобы многие из них могли принять участие. Наставником данного проекта является Илья Захаров, звездный шеф-повар", - отметил Лужный.Также встречный ужин будет из регионов, куда едут крымские шефы, сделан на Крымском полуострове.В организации и приготовлении гастроужинов будут принимать участие лучшие студенты кулинарных училищ и колледжей республики.Кроме того, в рамках проекта в октябре начнутся мастер-классы от лучших шеф-поваров России для крымских профессиональных кулинаров и кондитеров.

