Крым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистов

2026-05-23T10:18

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крым и Севастополь могут стать потрясающей творческой площадкой с мастерскими для молодых кинематографистов со всей России, развивать которые необходимо целенаправленно по государственной программе, по аналогии с МДЦ "Артек" и федеральной территорией "Сириус" для школьников и юношества. Соответствующие предложения будут поданы президенту и председателю правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым в Севастополе заявил артист театра и кино, участник 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь" Тимофей Окроев.Ранее президент России Владимир Путин распорядился развивать Крым и Севастополь в качестве культурного кластера, напомнил Окроев, и хотя слово "кластер" он не любит, сам замысел ему очень близок и нужно активнее действовать в этом направлении, считает он."Развивая эту тему, можно сказать о том, что Севастополь, Крым могли бы быть потрясающей творческой площадкой для молодых кинематографистов. Это можно было бы целенаправленно развивать, как мы развиваем "Артек" для школьников, как развиваем "Сириус" опять же для школьников и юношества, но уже в прикладных дисциплинах", – сказал Окроев.По его мнению, это должны быть некие творческие лаборатории, мастерские, в работе которых смогут участвовать молодые сценаристы, операторы и режиссеры.Он отметил, что говорил об этом в день открытия 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь" в рамка конференции, и считает, что его предложения в рамках тезисов должны стать документами на столе президента и председателя правительства."И я считаю, что очень важно, достойно было бы создать на территории Крыма и Севастополя нечто наподобие киностудии "Главкино", Москино". Это целые съемочные павильоны, которые у нас в Москве располагаются, в Московской области. Почему нет?" – добавил Окроев.Климат Крыма позволяет, чтобы творческие проекты такого рода могли иметь даже сезонный характер, "то есть необязательно для этого возводить какие-то монументальные конструкции – это могут быть какие-то шатровые технологии", например, отметил он.В рамках "Золотого Витязя", по его мнению, хорошо бы создать своеобразный "предварительный, "мини-Витязь", в рамка которого отсматривались бы работы молодых художников и предлагались потом лучшие уже во "взрослый".При этом Окроев уверен, что развивать творческие лаборатории для молодых "киношников" следует целенаправленно и в рамках госпрограммы."Очень важно, чтобы была государственная поддержка. Должна быть государственная программа, некая строчка в бюджете. Без этого очень сложно будет", – сказал он.Такая государственная поддержка должна быть связана с возрождением, а скорее даже созданием нашего собственного духовно-нравственного кинематографа, считает Окроев."Под этим я подразумеваю воспитание нового поколения свободных, но ответственных художников. А для этого нужны обмены между молодыми кинематографистами и теми, кто уже имеет вес по совокупности своего творчества, по работам, которые уже успели создать, по мудрости и мастерству", – поделился мнением Окроев.По его мнению, "Золотой витязь" как раз и может стать такой площадкой, которая будет обеспечивать этот мостик.Следует отметить, что идея Тимофея Окроева была поддержана многими участниками конференции, с которой началась работа МКФ "Золотой витязь" в Севастополе в этом году. С планом работы в этом направлении солидарен и бессменный президент кинофорума Николай Бурляев, который приходится Окроеву родным дядей, и, как признался сам Тимофей, был и остается для него примером как актер и как человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение

