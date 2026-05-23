https://crimea.ria.ru/20260523/kievskuyu-oblast-gotovyat-k-krugovoy-oborone-1156267440.html

Киевскую область готовят к круговой обороне

Киевскую область готовят к круговой обороне - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Киевскую область готовят к круговой обороне

Населенные пункты Киевской области получили задание подготовить территории к круговой обороне. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T14:02

2026-05-23T14:02

2026-05-23T14:02

новости

киевская область

киев

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137495427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6998a1914dcb3d68ec30cc083c62f746.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Населенные пункты Киевской области получили задание подготовить территории к круговой обороне. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин, передают украинские СМИ.По его словам, речь идет не только о фортификациях, но и о подготовке местных общин, территориальной обороне, защите критической инфраструктуры и северного направления у границы с Белоруссией.Ранее Зеленский обвинил Минск к подготовке вторжения на территорию Украины и заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения".Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского". Он также подчеркнул, что что Минск будет втянут в конфликт только в одном случае: если территория Белоруссии подвергнется агрессии. По словам Лукашенко, тогда страна будет не просто "втянута", а совместно с Россией будет защищать свое Отечество "от Бреста до Владивостока".Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что слова Зеленского о возможном "нападении" со стороны Белоруссии объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распад Украины ничто не остановит - Медведев Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова

киевская область

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киевская область, киев, всу (вооруженные силы украины), новости сво