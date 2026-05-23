Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР

Удар боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске является тяжким военным преступлением и доказательством того, что киевский режим утратил человечность.

2026-05-23T18:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Удар боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске является тяжким военным преступлением и доказательством того, что киевский режим утратил человечность. Об этом заявил экс-президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины), председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.По его словам, "война сама по себе бесчеловечна и трагична и приносит страдания, но даже на войне есть границы, которые люди не переступают".Экс-президент Республики Сербской также выразил уверенность, что авторы и исполнители приказа будут привлечены к ответственности и заслуженно наказаны.Милорад Додик выразил соболезнования семьям погибших и всему народу России.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.

