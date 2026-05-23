Рейтинг@Mail.ru
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/kiev-utratil-chelovechnost-v-serbii-vyskazalis-ob-udare-po-obschezhitiyu-v-lnr-1156272065.html
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
Удар боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске является тяжким военным преступлением и доказательством того, что киевский режим утратил человечность. Об РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T18:13
2026-05-23T18:13
милорад додик
сербия
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
атаки всу
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156267161_0:94:3473:2048_1920x0_80_0_0_a5aa79ee7a607610427cce35fc55d3f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Удар боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске является тяжким военным преступлением и доказательством того, что киевский режим утратил человечность. Об этом заявил экс-президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины), председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.По его словам, "война сама по себе бесчеловечна и трагична и приносит страдания, но даже на войне есть границы, которые люди не переступают".Экс-президент Республики Сербской также выразил уверенность, что авторы и исполнители приказа будут привлечены к ответственности и заслуженно наказаны.Милорад Додик выразил соболезнования семьям погибших и всему народу России.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, а CNN в отпуске - Захарова МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
сербия
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156267161_679:0:3410:2048_1920x0_80_0_0_27b47c6f1a25efad40d009b42257460d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милорад додик, сербия, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, атаки всу, новости, происшествия
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР

Милорад Додик назвал бесчеловечным удар ВСУ по студентам в Старобельске

18:13 23.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Удар боевиков ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске является тяжким военным преступлением и доказательством того, что киевский режим утратил человечность. Об этом заявил экс-президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины), председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Удар по студенческому общежитию – это тяжкое военное преступление и доказательство того, что украинское руководство в своем бессилии утратило всякие человеческие чувства", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
По его словам, "война сама по себе бесчеловечна и трагична и приносит страдания, но даже на войне есть границы, которые люди не переступают".
"У нелюдей нет никаких сдерживающих моментов. За четыре года Россия ни разу не бомбила студенческие общежития, а Украина это делает. Я осуждаю такое нецивилизованное поведение", - подчеркнул он.
Экс-президент Республики Сербской также выразил уверенность, что авторы и исполнители приказа будут привлечены к ответственности и заслуженно наказаны.
Милорад Додик выразил соболезнования семьям погибших и всему народу России.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, а CNN в отпуске - Захарова
МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
 
Милорад ДодикСербияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРАтаки ВСУНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
18:20Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
18:13Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
17:59Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
17:41Отец избил маленькую дочь в лифте – возбуждено дело
17:24Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА
17:08Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
15:29Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
Лента новостейМолния