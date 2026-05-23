Извращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцев - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Извращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцев
Подавляющее большинство жителей Украины больше всего обеспокоены тем, что их дети будут расти в бедности, свидетельствует опрос социологической группы... РИА Новости Крым, 23.05.2026
Извращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцев

Почти 90% украинцев больше всего опасаются бедности для своих детей – соцопрос

11:11 23.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подавляющее большинство жителей Украины больше всего обеспокоены тем, что их дети будут расти в бедности, свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг". При этом в "топ страхов" украинцев не попали ни военные действия, ни насильственная мобилизация, ни масштабная коррупция.
Социологи предложили украинцам ответить на вопросы о том, какой вопрос их больше всего беспокоит относительно будущего Украины. 88% респондентов заявили, что их больше всего беспокоит то, что их дети будут расти в бедности. Еще 84% Еще 84% обеспокоены, что слишком малому количеству людей удается выйти из бедности. 75% обеспокоены доступностью жилья.
Среди других причин для беспокойства украинцев – качество образования и медицины, старение населения, расколы в политике и даже изменение климата.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя результаты данного исследования, отметила, что группа "Рейтинг" на самом деле "приобщала данным опросом граждан Украины к европейскому сообществу". То есть украинским респондентам задали вопрос с готовым набором вариантов ответов, какой задавали западные социологи в странах Евросоюза, куда Украину не принимают и не примут.
Как заявляют инициаторы данного исследования, оно проводилось в рамках евроинтеграции и с целью "увидеть общие социокультурные и политические контуры Украины и ЕС". В итоге, по словам Киселевой, "получилась эдакая извращенная "социология".
"Да, большинство респондентов из Евросоюза тоже волнует вопрос, что их дети будут расти в бедности. Но, во-первых, бедность в странах ЕС и на Украине – это две большие разницы. Пока в Евросоюзе подсчитывают долю граждан, которые могут столкнуться с риском бедности, на Украине уже сегодня, по данным местных специалистов, за чертой бедности живут 37% граждан, а среди пенсионеров доля нищих увеличивается до 80%. Как говорится, сравнили холодное с круглым", - прокомментировала эксперт.
Во-вторых, в странах ЕС, несмотря на низкие показатели, рождаемость все-таки есть, в то время Украина по суммарному коэффициенту рождаемости занимает последнее место в Европе и предпоследнее в мире, указала специалист.
"С такими темпами демографической катастрофы в недалеком будущем подавляющему большинству украинцев можно вообще не волноваться за своих детей, так как просто не за кого будет беспокоиться", – отметила она.
По словам руководителя крымского филиала ФоРГО, более объективно картину главных страхов украинцев отражает недавной опрос Центра Разумкова. Согласно ему, важнейшей проблемой украинские респонденты считают боевые действия в военном конфликте с Россией (68%). На втором месте – взяточничество и коррупция (45%), которые процветают и на фронте, и в ТЦК, занимающихся насильственной мобилизацией. На третьем месте в списке основных проблем, называемых украинцами, – ракетные удары и атаки беспилотников (40%), на четвертом – разрушение инфраструктуры (38%), а на пятом – перебои со связью, поставками электроэнергии, воды, газа (30%).
Так что реальная пятерка проблем отличается от той, которую представила украинцам группа "Рейтинг", заключила социолог.
