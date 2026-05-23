Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами, днем возможны сильные ливни с градом. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем также ожидаются грозы и дожди. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем потеплеет до +26 градусов.

