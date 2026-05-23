https://crimea.ria.ru/20260523/grozovye-livni-s-gradom-ozhidayutsya-v-krymu-v-subbotu-1156243585.html
Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу
Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами, днем возможны сильные ливни с градом. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T00:01
2026-05-23T00:01
2026-05-23T00:13
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120958320_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_5ab1547e4b10be617d50ee1ee3cdb8fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами, днем возможны сильные ливни с градом. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем также ожидаются грозы и дожди. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем потеплеет до +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260522/krym-na-vykhodnykh-nakroet-livnyami-s-grozami-i-gradom-1156247048.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120958320_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8f84bcf9315e988733a65fbede814c7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу
В Крыму в субботу ожидаются ливни с градом и грозы
00:01 23.05.2026 (обновлено: 00:13 23.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами, днем возможны сильные ливни с градом. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…16; днем +22…27, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем также ожидаются грозы и дожди. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем потеплеет до +26 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.