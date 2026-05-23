Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
Тела еще четверых погибших спасатели достали из-под завалов здания общежития в Старобельске. Об этом сообщает МЧС России.
2026-05-23T15:39
2026-05-23T15:50
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске

В Старобельске из-под завалов извлекли еще четверых погибших - МЧС

15:39 23.05.2026 (обновлено: 15:50 23.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Тела еще четверых погибших спасатели достали из-под завалов здания общежития в Старобельске. Об этом сообщает МЧС России.

"Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске. При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 58 человек, из них 16 - погибли", - сказано в сообщении в МАКС.

По данным спасателей, под завалами еще находятся пять человек.

Теракт ВСУ в Старобельске

В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
В субботу число жертв увеличилось до 11 – восьмерых девушках и трех парнях. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно.
