Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске

Тела еще четверых погибших спасатели достали из-под завалов здания общежития в Старобельске. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Тела еще четверых погибших спасатели достали из-под завалов здания общежития в Старобельске. Об этом сообщает МЧС России.По данным спасателей, под завалами еще находятся пять человек.Теракт ВСУ в СтаробельскеВ Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.В субботу число жертв увеличилось до 11 – восьмерых девушках и трех парнях. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно.

