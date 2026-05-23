https://crimea.ria.ru/20260523/es-obnovil-antirekord-po-zakachke-gaza-v-svoi-khranilischa-1156269028.html
ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища - РИА Новости Крым, 23.05.2026
ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
Закачка газа в европейские подземные хранилища 20 мая снизилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил холдинг "Газпром". РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T15:53
2026-05-23T15:53
2026-05-23T15:53
газпром
газ
европа
европейский союз (ес)
в мире
германия
франция
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124950144_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_267135462ec8d0978fca6c19d3129046.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Закачка газа в европейские подземные хранилища 20 мая снизилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил холдинг "Газпром".При этом Германия и Франция, являющиеся крупнейшими экономиками Европы, 20 мая, в сезон закачки, перешли к нетто-отбору газа из подземных хранилищ, то есть отобрали газа больше, чем закачали, добавили в "Газпроме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
европа
германия
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124950144_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8a995d754ff51c09bd15465339ce4b55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, газ, европа, европейский союз (ес), в мире, германия, франция, новости
ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища – "Газпром"