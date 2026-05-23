Дождливая погода в Крыму закончится с последним звонком - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Дождливая погода в Крыму, как ожидается, закончится во вторник, 26 мая. Именно в этот день в школах полуострова прозвучит последний звонок. РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T08:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дождливая погода в Крыму, как ожидается, закончится во вторник, 26 мая. Именно в этот день в школах полуострова прозвучит последний звонок. Судя по предварительному прогнозу, размещенному на официальном сайте Крымского гидрометцентра, 26 мая в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +10...+15 градусов, дневная + 19...+ 24 градуса. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. До 26 мая на территории полуострова, согласно предварительному прогнозу, ожидаются дожди, местами ливни, грозы, ветер с порывами до 17-20 м/с. 26 мая школьники Крыма будут праздновать последний звонок. В этот день в школах региона пройдут тематические мероприятия, финальной точкой которых станут торжественные линейки и праздничные концерты, в том числе на открытом воздухе.Ранее сообщалось, что предстоящие выходные в Крыму будут теплыми и дождливыми. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

