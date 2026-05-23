Рейтинг@Mail.ru
До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/do-21-cheloveka-vyrosli-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-po-starobelsku-1156278709.html
До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску - РИА Новости Крым, 23.05.2026
До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
Число погибших при атаке ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске достигло 21 человека. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T23:30
2026-05-23T23:37
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
атаки всу
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156278807_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_374d212f5e53c8c273ef1563a39a6532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске достигло 21 человека. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Выживших не обнаружено. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260523/lichnosti-17-iz-18-pogibshikh-studentov-pri-atake-na-kolledzh-v-lnr-ustanovleny-1156273274.html
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156278807_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a54ea740569c6e0a27b85bf1d99b8586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, атаки всу, новые регионы россии, новости
До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску

В ЛНР завершены поисковые работы на месте атаки ВСУ – число погибших достигло 21

23:30 23.05.2026 (обновлено: 23:37 23.05.2026)
 
© МЧС РоссииНа месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
На месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске достигло 21 человека. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета. Всего пострадали 63 человека, из них 21 - погибли. Все тела погибших извлечены из-под завалов", - говорится в сообщении ведомства в МАКС.
В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Выживших не обнаружено.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.
В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Вчера, 18:20
Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияАтаки ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Крупный град и ливни накроют Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
23:4424 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске
23:30До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
22:50Железнодорожная станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и 24 мая
21:54Рост числа погибших в ЛНР и закрытие станции в Крыму: главное за день
21:37Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами
21:19Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России
21:11Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое
20:59В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
20:54Мошенники активизировались перед Днем России
20:34Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль
20:19Обрушение балкона в школе Севастополя и ЧС по Эболе: топ новостей недели
19:56В Крыму две девочки заблудились в лесу
19:49В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
Лента новостейМолния