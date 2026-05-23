До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
Число погибших при атаке ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске достигло 21 человека. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T23:30
2026-05-23T23:37
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
атаки всу
новые регионы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске достигло 21 человека. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в МЧС России.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Выживших не обнаружено. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
23:30 23.05.2026 (обновлено: 23:37 23.05.2026)