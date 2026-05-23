https://crimea.ria.ru/20260523/chp-v-shkole-sevastopolya-shestero-podrostkov-ostayutsya-v-bolnitse-1156267590.html
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице - РИА Новости Крым, 23.05.2026
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T13:48
2026-05-23T13:48
2026-05-23T13:48
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
михаил развожаев
чп в школе №13 севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, сегодня доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу, им занимаются московские медики, добавил Развожаев.Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поездеДвоих школьников вчера выписали, уточнил губернатор.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, чп в школе №13 севастополя
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
В Севастополе двух пострадавших при обрушении балкона школьников выписали из больницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Из них двое — юноша и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, сегодня доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу, им занимаются московские медики, добавил Развожаев.
Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде
Двоих школьников вчера выписали, уточнил губернатор.
ЧП в школе №13
ЧП произошло
в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек
, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии
, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы
могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым
в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.