ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице

2026-05-23T13:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, сегодня доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу, им занимаются московские медики, добавил Развожаев.Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поездеДвоих школьников вчера выписали, уточнил губернатор.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

