ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице - РИА Новости Крым, 23.05.2026
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву... РИА Новости Крым, 23.05.2026
ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице

13:48 23.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на лечении остаются шестеро подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13, самого "тяжелого" школьника в субботу доставили в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Из них двое — юноша и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, сегодня доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу, им занимаются московские медики, добавил Развожаев.
Второй юноша, который также будет лечиться в РДКБ, вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде
Двоих школьников вчера выписали, уточнил губернатор.

ЧП в школе №13

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
