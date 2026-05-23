Число жертв и пострадавших в Старобельске выросло - глава ЛНР

Число жертв и пострадавших в Старобельске выросло, опубликованы списки погибших и пропавших. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T12:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число жертв и пострадавших в Старобельске выросло, опубликованы списки погибших и пропавших. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его информации, официальные списки будут постоянно обновляться в канале Администрации Главы ЛНР."Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей. Большое спасибо всем, кто выражает сочувствие, переживание и поддержку – Старобельску очень важно чувствовать, что с ним вся Россия. Благодарю спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся", - написал Леонид Пасечник.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным на утро субботы известно о 10 погибших. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются.

