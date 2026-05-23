Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10

2026-05-23T09:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На данный момент известно о 10 погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, добавил он. В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

