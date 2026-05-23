Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10 - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10
На данный момент известно о 10 погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР... РИА Новости Крым, 23.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На данный момент известно о 10 погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек", - написал он в своем канале в МАКС.
Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, добавил он. В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
