Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек

Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России.

2026-05-23T16:24

2026-05-23T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России.Предварительно, под завалами остаются трое, добавили спасатели.Теракт ВСУ в СтаробельскеВ Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. Позже из-под завалов начали извлекать тела погибших. Каждый час число жертв увеличивается.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Поисково-спасательные работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске

