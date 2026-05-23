Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек
Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026
Поисково-спасательные работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске
16:24 23.05.2026 (обновлено: 16:29 23.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России.
"Еще двух погибших извлекли из-под завалов в Старобельске. При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 60 человек, из них 18 - погибли", - сообщает ведомство в МАКС.
Предварительно, под завалами остаются трое, добавили спасатели.
Теракт ВСУ в Старобельске
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. Позже из-под завалов начали извлекать тела погибших. Каждый час число жертв увеличивается.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек.