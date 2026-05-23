Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек
Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Старобельске извлекли из-под завалов здания общежития колледжа еще двоих погибших - МЧС

16:24 23.05.2026 (обновлено: 16:29 23.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске увеличилось до 18 человек - из-под завалов извлечены еще двое погибших, сообщает МЧС России.
"Еще двух погибших извлекли из-под завалов в Старобельске. При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 60 человек, из них 18 - погибли", - сообщает ведомство в МАКС.
Предварительно, под завалами остаются трое, добавили спасатели.

Теракт ВСУ в Старобельске

В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. Позже из-под завалов начали извлекать тела погибших. Каждый час число жертв увеличивается.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек.
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
15:29Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
15:12Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения
14:51Водитель мопеда погиб при ударе в опору ЛЭП в Сочи
14:3942 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами РФ за пять часов
14:02Киевскую область готовят к круговой обороне
13:59Удар ВСУ по общежитию в Старобельске: число жертв выросло до 12
13:56ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске
13:48ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
13:39Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, а CNN в отпуске - Захарова
13:14Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома
13:06Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта
12:56Соблюдение прав пассажиров поездов в Крым взяла на контроль прокуратура
