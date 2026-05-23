Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома
13:14 23.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Армянске на севере Крыма огнеборцы спасли трех человек на пожаре в частном доме, возникшем в результате короткого замыкания в электрощитовой. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, сигнал о происшествии поступил ночью. На место происшествия были оперативно направлены отделения пожарно-спасательных частей.
"Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что в результате короткого замыкания электрощитовой произошло возгорание в гараже на первом этаже двухэтажного коттеджа. В густом дыму были слышны крики людей", - говорится в сообщении.
Бойцы звена газодымозащитной службы вошли внутрь и обнаружили хозяйку дома с родственниками, которые, рискуя жизнью, пытались спасти свой автомобиль.
Спасатели немедленно вывели людей на свежий воздух. Замок гаража заклинило, и сотрудникам МЧС России пришлось взломать двери вручную, чтобы выкатить машину наружу, тем самым спасая имущество граждан.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
