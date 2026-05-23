https://crimea.ria.ru/20260523/byli-slyshny-kriki-lyudey-v-krymu-spasli-trekh-chelovek-iz-goryaschego-doma-1156266964.html

Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома

Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома

В Армянске на севере Крыма огнеборцы спасли трех человек на пожаре в частном доме, возникшем в результате короткого замыкания в электрощитовой. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T13:14

2026-05-23T13:14

2026-05-23T13:14

пожар

армянск

новости крыма

происшествия

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156266852_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0c800cb161205d1a62a98f71cea81a26.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Армянске на севере Крыма огнеборцы спасли трех человек на пожаре в частном доме, возникшем в результате короткого замыкания в электрощитовой. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Как рассказали в ведомстве, сигнал о происшествии поступил ночью. На место происшествия были оперативно направлены отделения пожарно-спасательных частей.Бойцы звена газодымозащитной службы вошли внутрь и обнаружили хозяйку дома с родственниками, которые, рискуя жизнью, пытались спасти свой автомобиль.Спасатели немедленно вывели людей на свежий воздух. Замок гаража заклинило, и сотрудникам МЧС России пришлось взломать двери вручную, чтобы выкатить машину наружу, тем самым спасая имущество граждан.Площадь пожара составила 10 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" сгорел автовоз с машинами В Феодосии загорелся жилой дом В Крыму сгорел склад с катамаранами

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, армянск, новости крыма, происшествия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)