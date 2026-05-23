Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей

С начала года более 3, 3 тысяч семей в Крыму распорядились средствами материнского капитала на образование детей. На эти цели отделение регионального... РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С начала года более 3, 3 тысяч семей в Крыму распорядились средствами материнского капитала на образование детей. На эти цели отделение регионального Социального фонда РФ выделило более 243 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Республике Крым.В пресс-службе напомнили, что материнским капиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саду, школе, колледже, техникуме или вузе. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить общежитие, предоставленное на время обучения. Также деньги можно потратить на оплату дополнительного образования, автошкол, услуг репетиторов, курсов различных онлайн-платформ.В Республике Крым с 1 февраля 2026 года материнский капитал проиндексирован на 5,6%. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей. Теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рублей, а на второго – 963 243 рублей.

