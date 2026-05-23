Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей
2026-05-23T08:43
Социальный фонд Крыма перечислил свыше 243 млн рублей на обучение детей по маткапиталу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С начала года более 3, 3 тысяч семей в Крыму распорядились средствами материнского капитала на образование детей. На эти цели отделение регионального Социального фонда РФ выделило более 243 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Республике Крым.

"Обучение за счет материнского капитала является одним из самых востребованных направлений у жителей Крыма. Отделение СФР по Республике Крым по этому виду распоряжения перечислило свыше 243 миллионов рублей с начала 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что материнским капиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саду, школе, колледже, техникуме или вузе. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить общежитие, предоставленное на время обучения. Также деньги можно потратить на оплату дополнительного образования, автошкол, услуг репетиторов, курсов различных онлайн-платформ.
"Важно учесть, что материнский капитал на оплату детского сада и дошкольного образования можно использовать в любое время, а для остальных целей — через 3 года после рождения ребенка, давшего право на капитал. При этом на момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет", - пояснили в СФР по республике.
В Республике Крым с 1 февраля 2026 года материнский капитал проиндексирован на 5,6%. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей. Теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рублей, а на второго – 963 243 рублей.
