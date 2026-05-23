Какой сегодня праздник: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Какой сегодня праздник: 23 мая
Какой сегодня праздник: 23 мая
В этот день во многих странах в попытке сохранить популяцию черепах отмечают Всемирный день черепахи. А еще в этот день де-юре образовалась ФРГ и родилась... РИА Новости Крым, 23.05.2026
Какой сегодня праздник: 23 мая

Что празднуют в России и в мире 23 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В этот день во многих странах в попытке сохранить популяцию черепах отмечают Всемирный день черепахи. А еще в этот день де-юре образовалась ФРГ и родилась советская разведчица Анна Морозова.

Что празднуют в мире

У предков современных черепах были зубы, а вот голову в панцирь прятать они не умели. А еще черепахи могут запоминать и различать человеческие лица. Факты, которыми делимся по случаю Всемирного дня черепах. Его отмечают в ряде стран мира с 2000 года, чтобы привлечь внимание к проблеме гибели этих медлительных и обаятельных пресмыкающихся.
Еще 23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы. Дату выбрали не случайно: 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов.
А еще сегодня День молодежи в Таджикистане, День труда на Ямайке и праздник, к которому могут присоединятся сладкоежки всего мира, – Всемирный День ирисок.
Знаменательные события

В этот день 1592 в Венеции инквизиция арестовала Джордано Бруно – итальянского философа, которого обвинили в ереси. После восьми лет заключения и допросов Бруно был признан "непреклонным еретиком" и сожжен в 1600 году на площади Цветов в Риме.
В 1873 году в Москве прошло первое представление оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова – одного из самых известных произведений композитора, созданного по одноименной пьесе Островского. Опера в четырех действиях с прологом была написана менее чем за три месяца лета 1880 года.
23 мая 1949 года вступил в силу основной закон для Федеративной Республики Германия. В 1990 году после объединения ГДР и ФРГ документ стал конституцией Германии.
В 1980 году в США вышел на экраны фильм Стэнли Кубрика "Сияние" с Джеком Николсоном в главной роли. В 2018 году фильм был включен в национальный реестр фильмов США и теперь хранится в Библиотеке Конгресса.

Кто родился

В 1848 году родился немецкий инженер Отто Лилиенталь, один из пионеров авиации. Он первым сумел объяснить, почему летают птицы, написал на эту тему целый научный труд и совершил более двух тысяч полетов на планерах собственного изобретения.
В 1885 году родился русский океанолог, полярный исследователь, инженер-контр-адмирал Николай Зубов, который первым в истории арктического мореплавания обогнул с севера Землю Франца-Иосифа. Один из мысов архипелага Новая Земля назван его именем.
В 1906 году родился знаменитый советский китаевед Георгий Кара-Мурза. До Великой Отечественной войны был профессором МГУ. В 1941 вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Погиб в 1945 при освобождении Северо-Восточного Китая.
В 1908 году родился американский физик Джон Бардин – один из четверых ученых, дважды получивших Нобелевскую премию за всю историю ее вручения. Обе премии Бардин получил по физике: в 1956 году – за изобретение транзистора, в 1972 году – за теорию сверхпроводников, которая сегодня называется теорией Бардина-Купера-Шриффера.
В 1921 году родилась советская разведчица Анна Морозова. Небольшой городок Сеща, в авиационной части которого работала Анна, был захвачен фашистами. В тылу у немцев 20-летняя бухгалтер собирала данные о немецкой авиабазе и передавала их в Москву. После освобождения города в сентябре 1943-го Морозову перебросили в Восточную Пруссию в составе группы "Джек", которую немцы прозвали "Лесными призраками" и охотились на них до последнего. Спасаясь на территории Польши, группа была практически полностью уничтожена. Раненную Морозова укрыли в одной из польских деревень, но немцы вышли на след с помощью собак. Морозова подорвала группу вместе с собой за несколько часов до наступления победного 1945 года. В память о подвиге Анны и ее разведгруппе были сняты фильмы "Вызываем огонь на себя" и "Парашюты на деревьях".
В этом же году родились два советских режиссера – Георгий Натансон и Григорий Чухрай. Натансон снял "Белую акацию", "Они были актерами", "Еще раз про любовь". Чухрай – "Балладу о солдате", "Жизнь прекрасна", "Сорок первый", "Жили-были старик со старухой".
Свои дни рождения в этот вторник также отмечают российский шахматист Анатолий Карпов, олимпийский чемпион по велоспорту 1976 года Валерий Чаплыгин, российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева.
