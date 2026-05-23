https://crimea.ria.ru/20260523/348-dronov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156261353.html

348 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T07:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне вечером в течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник.В Севастополе в течение дня дважды включали сирены воздушной тревоги. Сбиты были пять дронов в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

