348 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне вечером в течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник.В Севастополе в течение дня дважды включали сирены воздушной тревоги. Сбиты были пять дронов в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:40 23.05.2026 (обновлено: 07:44 23.05.2026)