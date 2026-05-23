348 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство... РИА Новости Крым, 23.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне вечером в течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник.В Севастополе в течение дня дважды включали сирены воздушной тревоги. Сбиты были пять дронов в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
348 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - Минобороны

07:40 23.05.2026 (обновлено: 07:44 23.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В период с 20.00 мск 22 мая т.г. до 7.00 мск 23 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне вечером в течение шести часов над Крымом и приграничными регионами России сбили 41 украинский беспилотник.
В Севастополе в течение дня дважды включали сирены воздушной тревоги. Сбиты были пять дронов в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
