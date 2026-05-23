https://crimea.ria.ru/20260523/24-i-25-maya-v-lnr-obyavleny-dni-traura-po-zhertvam-terakta-v-starobelske-1156279318.html

24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске

24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026

24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске

24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T23:44

2026-05-23T23:44

2026-05-23T23:52

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

удар всу по общежитию в лнр

траур

новости

новые регионы россии

атаки всу

теракт

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156278829_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_35f6600cc9a62acb89c4cab6086d9766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Пасечник отметил сплоченность людей вокруг общей беды. Спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших и участвуют в ликвидации последствий трагедии, рассказал губернатор. "В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях "Они просто учились". Присоединиться к ней может каждый", - добавил он.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, траур, новости, новые регионы россии, атаки всу, теракт, общество