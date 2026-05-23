24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске
2026-05-23T23:44
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
траур
новости
новые регионы россии
атаки всу
теракт
общество
В ЛНР 24 и 25 мая объявлен траур по погибшим в Старобельске при атаке ВСУ - Пасечник
23:44 23.05.2026 (обновлено: 23:52 23.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. Спасательно-поисковые работы завершены. К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас", - написал он в МАКС.
Пасечник отметил сплоченность людей вокруг общей беды. Спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших и участвуют в ликвидации последствий трагедии, рассказал губернатор.
"В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях "Они просто учились". Присоединиться к ней может каждый", - добавил он.
В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека
. Выживших под завалами не нашли.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение
в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации
регионального характера.
Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены
на отдых в подведомственные детские центры.
В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
