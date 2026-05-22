Запад Крыма частично обесточила авария на сетях - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Запад Крыма частично обесточила авария на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Сакского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить подачу энергоснабжения потребителям планируется в течение трех часов.Крымчан накануне предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды. На полуострове действует штормовое предупреждение – 22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Сакского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Частично Геройское, Гаршино, Куликовка, Владимировка", – перечислили на предприятии обесточенные населенные пункты.
По данным предприятия, восстановить подачу энергоснабжения потребителям планируется в течение трех часов.
Крымчан накануне предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды. На полуострове действует штормовое предупреждение – 22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
