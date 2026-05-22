Залповые ливни обрушатся на Крым в выходные

В выходные дни в Крыму будет тепло, однако прольются сильные ливни с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму будет тепло, однако прольются сильные ливни с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В субботу ночью в регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

"Угасающая кучево-дождевая облачность постепенно сойдет на нет. И, соответственно, в предутренние часы - очаги туманов с ухудшением видимости, температура +12…15", - добавил он.

Днем, по его метеопрогнозу, во второй половине дня в небе снова вырастут башенки кучево-дождевых облаков, местами пройдут скоротечные дожди с грозами. И снова +23…26 на термометре.
"В воскресенье примерно тоже самое – облачно с прояснениями, локальные "мозаичные" дожди с грозами. Ночью +13…16, днем +23…26 градусов", - поделился эксперт.
Предстоящие выходные в Крыму, по его прогнозам, будут умеренно теплыми, но с неустойчивым нравом погоды - с короткими залповыми ливневыми дождями и грозами.
