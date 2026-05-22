Задержанные в Крыму члены террористической ячейки получили сроки - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Задержанные в Крыму члены террористической ячейки получили сроки
Пятеро задержанных в Крыму участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации отправятся в колонию на сроки от РИА Новости Крым, 22.05.2026
Задержанные в Крыму члены террористической ячейки получили сроки

ФСБ: задержанные в Крыму члены запрещенной террористической организации получили сроки

10:15 22.05.2026 (обновлено: 10:27 22.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Пятеро задержанных в Крыму участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации отправятся в колонию на сроки от 14 до 20 лет. Об этом сообщает в птицу пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.
Фигурант распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман во время конспиративных собраний. Злоумышленники задержаны в марте 2024 года в Джанкойском районе. По местам их жительства изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Южный военный окружной суд признал подсудимых виновными. Организатор ячейки приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные члены террористической структуры – к срокам от 15 до 14 лет. Пока приговор не вступил в законную силу.
