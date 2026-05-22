Задержанные в Крыму члены террористической ячейки получили сроки

2026-05-22T10:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Пятеро задержанных в Крыму участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации отправятся в колонию на сроки от 14 до 20 лет. Об этом сообщает в птицу пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигурант распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман во время конспиративных собраний. Злоумышленники задержаны в марте 2024 года в Джанкойском районе. По местам их жительства изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.Южный военный окружной суд признал подсудимых виновными. Организатор ячейки приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные члены террористической структуры – к срокам от 15 до 14 лет. Пока приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризмУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

