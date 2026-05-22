ВСУ ударили по детскому общежитию в ЛНР – десятки раненых
ВСУ ударили по детскому общежитию в ЛНР – десятки раненых
2026-05-22T08:49
2026-05-22T09:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР – 35 детей из 86 ранены, спасатели разбирают завалы, под которыми находятся несовершеннолетние. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник."Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем канале на платформе МАКС. Сейчас спасатели разбирают завалы, двоих студентов уже удалось поднять на поверхность, они госпитализированы. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются, уточнил Пасечник.На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В результате удара в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные домовладения. В одном из домов был ранен мужчина, он также передан медикам, добавил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:49 22.05.2026 (обновлено: 09:01 22.05.2026)
 
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
"Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
Сейчас спасатели разбирают завалы, двоих студентов уже удалось поднять на поверхность, они госпитализированы. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются, уточнил Пасечник.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В результате удара в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные домовладения. В одном из домов был ранен мужчина, он также передан медикам, добавил глава региона.
