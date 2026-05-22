ВСУ пытаются атаковать Москву
Силы противовоздушной обороны России отразили три волны воздушных атак ВСУ на Москву. На подлете к столице за 20 минут сбиты семь беспилотников, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T23:21
На подлете к Москве сбили семь украинских беспилотников - Собянин
23:15 22.05.2026 (обновлено: 23:21 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили три волны воздушных атак ВСУ на Москву. На подлете к столице за 20 минут сбиты семь беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
Первый удар при помощи двух БПЛА военные отразили в 22:38.Повторно ПВО отработала еще по двум целям спустя 10 минут. Еще три вражеских дрона сбиты на подлете к городу в 22:59.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр столицы в МАКС.
Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации.
"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в МАКС.
В Новороссийске вечером в пятницу военные отражают атаку
украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Как сообщил мэр Андрей Кравченко, все службы приведены в состояние максимальной готовности. В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.
