ВСУ пытаются атаковать Москву - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Силы противовоздушной обороны России отразили три волны воздушных атак ВСУ на Москву. На подлете к столице за 20 минут сбиты семь беспилотников, сообщил мэр...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили три волны воздушных атак ВСУ на Москву. На подлете к столице за 20 минут сбиты семь беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.Первый удар при помощи двух БПЛА военные отразили в 22:38.Повторно ПВО отработала еще по двум целям спустя 10 минут. Еще три вражеских дрона сбиты на подлете к городу в 22:59.Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации."Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в МАКС. В Новороссийске вечером в пятницу военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Как сообщил мэр Андрей Кравченко, все службы приведены в состояние максимальной готовности. В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

