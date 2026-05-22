ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
2026-05-22T12:27
Российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины
12:27 22.05.2026 (обновлено: 12:33 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты ТЭК, которые используют ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров.
Также повреждения получили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В министерстве подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
