ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 22.05.2026
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
За неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты ТЭК,... РИА Новости Крым, 22.05.2026
удары по украине
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты ТЭК, которые используют ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров. Также повреждения получили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В министерстве подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
удары по украине, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины

12:27 22.05.2026 (обновлено: 12:33 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты ТЭК, которые используют ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров.
Также повреждения получили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В министерстве подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
14:31Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"
14:24Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода
14:17Сложных пациентов из Крыма будут спасать в госпитале имени Вишневского
14:07"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
13:54Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента
13:37На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
13:20Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага
13:13Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
13:03Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине
12:53ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ
12:46Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов
12:37В Черном море уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ
12:29Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков
12:27ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
12:20Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
12:15Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
