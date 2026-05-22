Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентов - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентов
Благодаря сильным осадкам с начала 2026 года крымские водохранилища наполнены на 77 %. Этих запасов хватит больше чем на год. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T09:55
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Благодаря сильным осадкам с начала 2026 года крымские водохранилища наполнены на 77 %. Этих запасов хватит больше чем на год. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем", - проинформировал Аксенов с своем канале в "МАКС".
Он отметил, что на 21 мая суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма, за исключением Чернореченского в Севастополе, составил порядка 186 миллионов кубометров. Из них 166 миллионов кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах. Это на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму за апрель пополнили 18 миллионов кубометров воды.
