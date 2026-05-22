Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым
Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков к пункту пропуска в Крым
11:15 22.05.2026 (обновлено: 11:21 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области временно ограничили движение грузовиков на участке федеральной трассе "Новороссия" в направлении пункта пропуска "Джанкой". Об этом сообщил глава области Владимир Сальдо.
"Подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия" в направлении автомобильного пункта пропуска "Джанкой". Решение действует с 00:00 21 мая 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
По словам Сальдо, ограничение не коснется грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
Он призвал перевозчиков заранее учитывать временное ограничение при планировании маршрутов.
13 мая руководитель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщал
об изменении схемы движения для грузовиков на пункте пропуска "Джанкой".
