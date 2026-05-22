Венгрия запретила ввоз аграрной продукции из Украины - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Венгрия запретила ввоз аграрной продукции из Украины
Власти Венгрии ввели запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр написал в соцсети Х. РИА Новости Крым, 22.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Власти Венгрии ввели запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр написал в соцсети Х.В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Власти Венгрии ввели запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр написал в соцсети Х.
"Правительство Венгрии запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — цитирует заявление венгерского премьера РИА Новости.
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки.
