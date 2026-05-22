Венгрия отзывает заявление о выходе из МУС

Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T21:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.В мае прошлого года венгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда. Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.Петер Сийярто, возглавлявший в то время МИД страны, заявил, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, особенно уголовных судов, в политических целях". Глава МИД подчеркнул, что Будапешт "отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета".Решение о выходе Будапешта из МУС, согласно международному законодательству, должно было вступить в силу через год.

венгрия, сельское хозяйство, мус, новости, европа, петер мадьяр