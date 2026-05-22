Венгрия отзывает заявление о выходе из МУС
Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T22:07
Мадьяр: правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из МУС
21:49 22.05.2026 (обновлено: 22:07 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Новое правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда", - написал Мадьяр в соцсети Х, пишет РИА Новости.
В мае прошлого года венгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда.
Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил
это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Петер Сийярто, возглавлявший в то время МИД страны, заявил, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, особенно уголовных судов, в политических целях". Глава МИД подчеркнул, что Будапешт "отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета".
Решение о выходе Будапешта из МУС, согласно международному законодательству, должно было вступить в силу через год.
