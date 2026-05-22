В Тыве воспитанникам детсада делали неизвестные уколы в туалете

2026-05-22T10:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В городе Кызыл Республики Тыва сотрудники детского сада могли ставить неизвестные уколы 4-летним воспитанникам. Сейчас правоохранители проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.Женщины сообщили правоохранителям, что обнаружили у своих 4-летних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов. Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники учреждения и родители детей.Предварительно, в действиях работников детского сада усматриваются признаки правонарушения по статье о неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

республика тыва, детский сад, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости