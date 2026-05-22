"В такие руки надо передавать будущее страны": Путин о выпускниках программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В России во все времена относились с огромным уважением к защитникам Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время...

2026-05-22T18:22

владимир путин (политик)

новости

время героев

участники сво

герои сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В России во все времена относились с огромным уважением к защитникам Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев"."В нашей стране всегда, традиционно, во все времена с огромным уважением относились к защитникам Отечества. Вот испокон веков же так сложилось, - отметил он.- Такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев. Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, все мы, граждане России, такие, как вы прежде всего, и должны быть тем, что в народе называют "соль земли русской".Военнослужащие на деле доказали преданность родине и готовность к борьбе за нее, за ее интересы, подчеркнул он.Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. За два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

