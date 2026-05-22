В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
2026-05-22T08:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе после дождя дорога на пересечении улиц Футболистов и Гражданская ушла под воду, органы прокуратуры начали проверку по факту подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе инициированной проверки органы прокуратуры проверят исполнение требований законодательства при содержании дороги, а также своевременность устранения последствий непогоды, уточнили в надзорном ведомстве.Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем, сообщали подписчики в соцсетях.В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с.
08:36 22.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе после дождя дорога на пересечении улиц Футболистов и Гражданская ушла под воду, органы прокуратуры начали проверку по факту подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Прокуратура Крыма по информации из социальных сетей организовала проверку сведений о подтоплении дороги на пересечении улиц Футболистов и Гражданской в городе Симферополе. Горожане жалуются, что после выпадения осадков на дороге затруднено движение в связи с ее подтоплением", - говорится в сообщении.
В ходе инициированной проверки органы прокуратуры проверят исполнение требований законодательства при содержании дороги, а также своевременность устранения последствий непогоды, уточнили в надзорном ведомстве.
Улицы Симферополя оказались в воде после обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем, сообщали подписчики в соцсетях.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, днем 21 мая и днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с.
