В Севастополе ввели лимит на продажу бензина
В Севастополе из-за перебоев с поставками на АЗС ввели лимит на продажу бензина
09:24 22.05.2026 (обновлено: 10:27 22.05.2026)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Иено.
"Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна. Если говорить о наличии топлива, то на сети АЗС "Атан" есть бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизтопливо, но не на всех заправочных станциях. На сети АЗС "ТЭС" есть бензин АИ-92, но опять же, не на всех станциях. К вечеру мы ожидаем поставку бензина АИ-95 и дизтоплива. Пока на заправках "ТЭС" оно отпускается только по талонам", - рассказал он.
Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров. Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.
"Сегодня вводится мера, которая уже показала свою эффективность. Чтобы избежать искусственного ажиотажа, будет ограничена продажа на АЗС – не более 20 л в одну канистру или в одну машину. Убедительная просьба отнестись с пониманием, мы принимаем все необходимые меры", - отметил он.
В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.