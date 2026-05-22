В Севастополе ввели лимит на продажу бензина

В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Иено. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T09:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Иено.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров. Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.

