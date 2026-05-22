В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - в городе выключили сирены и разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев...

2026-05-22T21:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - в городе выключили сирены и разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.Воздушную тревогу в городе объявили в 19:41. Сирены в городе уже звучали утром. Вечером опасность сохранялась больше часа. За это время над городом сбили два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес, сообщал ранее губернатор.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. Общественный наземный и морской транспорт, который всегда приостанавливают на время опасности, восстанавливает работу.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

