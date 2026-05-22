В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"

2026-05-22T12:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США, Польша, Украина и другие. Об этом журналистам рассказал программный директор форума, киновед Александр Семенюк.Всего на кинофорум, по его словам, было подано более 450 заявок. Он подчеркнул, что в кинематографе сегодня, как и всегда, ведется незаметная борьба за душу человека, его мировоззренческие ориентиры. Фактически, кино – это искусство будущего, отметил киновед. А учитывая, что сегодня "мы не просто живем в какое-то новое хронологическое время, а именно сейчас формируется и формулируется новая картина мира", особенно важным является то, как кинематограф запечатлеет ее, добавил Семенюк. "Чтобы была объективность и связь с традициями и прошлым. Вот это самое главное. Для этого "Золотой витязь" и работает", – подчеркнул он. Юбилейный 35-й Международный культурный форум "Золотой Витязь" открылся с конференции "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ". Бессменным президентом форума является депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

кинофорум "золотой витязь", севастополь, новости севастополя, кино, культура, крым