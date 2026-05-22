Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь" - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/v-sevastopole-otkrylsya-35-y-mezhdunarodnyy-kinoforum-zolotoy-vityaz-1156234673.html
В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"
В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь" - РИА Новости Крым, 22.05.2026
В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"
В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США,... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T12:06
2026-05-22T12:06
кинофорум "золотой витязь"
севастополь
новости севастополя
кино
культура
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156234558_0:0:1009:567_1920x0_80_0_0_5474293c8faadaf9cc4329ed7fd8552e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США, Польша, Украина и другие. Об этом журналистам рассказал программный директор форума, киновед Александр Семенюк.Всего на кинофорум, по его словам, было подано более 450 заявок. Он подчеркнул, что в кинематографе сегодня, как и всегда, ведется незаметная борьба за душу человека, его мировоззренческие ориентиры. Фактически, кино – это искусство будущего, отметил киновед. А учитывая, что сегодня "мы не просто живем в какое-то новое хронологическое время, а именно сейчас формируется и формулируется новая картина мира", особенно важным является то, как кинематограф запечатлеет ее, добавил Семенюк. "Чтобы была объективность и связь с традициями и прошлым. Вот это самое главное. Для этого "Золотой витязь" и работает", – подчеркнул он. Юбилейный 35-й Международный культурный форум "Золотой Витязь" открылся с конференции "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ". Бессменным президентом форума является депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156234558_0:0:757:567_1920x0_80_0_0_f591f725ff24e256a5f7d5f5d94297f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кинофорум "золотой витязь", севастополь, новости севастополя, кино, культура, крым
В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"

На 35-м Международном кинофоруме "Золотой витязь" покажут фильмы из 16 стран

12:06 22.05.2026
 
© РИА Новости КрымПрограммный директор форума "Золотой витязь", киновед Александр Семенюк (слева) и президент форума - депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев
Программный директор форума Золотой витязь, киновед Александр Семенюк (слева) и президент форума - депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США, Польша, Украина и другие. Об этом журналистам рассказал программный директор форума, киновед Александр Семенюк.
Всего на кинофорум, по его словам, было подано более 450 заявок.
"В конкурсной программе участвуют фильмы из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них фильмы из Узбекистана, Ирана, США, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Молдавии. Поэтому кино всегда поверх барьеров. Сегодня какие-то страны могут относиться к России определенным образом, а завтра все может в корне поменяться", – сказал Семенюк.
Он подчеркнул, что в кинематографе сегодня, как и всегда, ведется незаметная борьба за душу человека, его мировоззренческие ориентиры. Фактически, кино – это искусство будущего, отметил киновед.
А учитывая, что сегодня "мы не просто живем в какое-то новое хронологическое время, а именно сейчас формируется и формулируется новая картина мира", особенно важным является то, как кинематограф запечатлеет ее, добавил Семенюк.
"Чтобы была объективность и связь с традициями и прошлым. Вот это самое главное. Для этого "Золотой витязь" и работает", – подчеркнул он.
Юбилейный 35-й Международный культурный форум "Золотой Витязь" открылся с конференции "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ". Бессменным президентом форума является депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Кинофорум "Золотой витязь"СевастопольНовости СевастополяКиноКультураКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
12:15Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
12:06В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"
11:49Уникальный музей виноделия Боспора открылся в Керчи
11:32Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы
11:26Запад Крыма частично обесточила авария на сетях
11:24В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей
11:15Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым
11:00На месте удара ВСУ по общежитию в Старобельске найдены четверо погибших
10:58Для оказания экстренной помощи в Старобельск направлены психологи из Москвы
10:53На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
10:44Удар по общежитию колледжа в Старобельске – СК открыл дело о теракте
10:37Евпатории присвоят почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"
10:35В Тыве воспитанникам детсада делали неизвестные уколы в туалете
10:26В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"
10:15Задержанные в Крыму члены террористической ячейки получили сроки
10:12Тело погибшего нашли под завалами общежития в Старобельске 0:31
10:04Теракт на энергообъекте предотвращен в Краснодарском крае
09:55Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентов
09:42Движение ограничено: в Раздольненском районе тренируются силовики
Лента новостейМолния