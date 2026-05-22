В Севастополе открылся 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь"
В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США,... РИА Новости Крым, 22.05.2026
На 35-м Международном кинофоруме "Золотой витязь" покажут фильмы из 16 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В конкурсной программе юбилейного 35-го Международного культурного форума "Золотой витязь" участвуют картины из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них США, Польша, Украина и другие. Об этом журналистам рассказал программный директор форума, киновед Александр Семенюк.
Всего на кинофорум, по его словам, было подано более 450 заявок.
"В конкурсной программе участвуют фильмы из 16 стран, несмотря на санкции. Среди них фильмы из Узбекистана, Ирана, США, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Молдавии. Поэтому кино всегда поверх барьеров. Сегодня какие-то страны могут относиться к России определенным образом, а завтра все может в корне поменяться", – сказал Семенюк.
Он подчеркнул, что в кинематографе сегодня, как и всегда, ведется незаметная борьба за душу человека, его мировоззренческие ориентиры. Фактически, кино – это искусство будущего, отметил киновед.
А учитывая, что сегодня "мы не просто живем в какое-то новое хронологическое время, а именно сейчас формируется и формулируется новая картина мира", особенно важным является то, как кинематограф запечатлеет ее, добавил Семенюк.
"Чтобы была объективность и связь с традициями и прошлым. Вот это самое главное. Для этого "Золотой витязь" и работает", – подчеркнул он.
Юбилейный 35-й Международный культурный форум "Золотой Витязь" открылся с конференции "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ". Бессменным президентом форума является депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.
