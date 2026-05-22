https://crimea.ria.ru/20260522/v-sevastopole-nashli-sklad-narkotikov-zaderzhany-dvoe-zakladchikov-1156228567.html

В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"

В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков" - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"

40-летние житель Крыма и его приятель из Ростовской области организовали склад с наркотиками в Севастополе. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T10:26

2026-05-22T10:26

2026-05-22T10:26

наркотики

севастополь

умвд россии по севастополю

закон и право

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156228452_7:0:1180:660_1920x0_80_0_0_2cda75a698636b1a25aa01dc067f0f49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. 40-летние житель Крыма и его приятель из Ростовской области организовали склад с наркотиками в Севастополе. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.По данным ведомства, мужчины подыскали в даркнете предложения о работе на подпольный интернет-наркомаркет. Крымчанин обязался организовать склад для хранения наркотиков по месту жительства в Севастополе, а гость из Ростовской области – выполнять обязанности мелкооптового курьера-закладчика. После получения очередной партии нелегального товара из схрона подельники намеревались расфасовать его на разовые дозы и сбыть на территории Севастополя через тайниковые закладки, но были задержаны.Кроме того, в доме обнаружили 4 свертка и 5 пакетиков с кокаином массой около 9 граммов, а также электронные весы высокой точности и упаковочные материал. В бытовке, где проживал второй соучастник, изъято 20 свертков с мефедроном.Материалы дела переданы в следственные органы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор судаВ Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппыФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, севастополь, умвд россии по севастополю, закон и право, новости севастополя