В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"
В Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"
40-летние житель Крыма и его приятель из Ростовской области организовали склад с наркотиками в Севастополе. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 22.05.2026
наркотики
севастополь
умвд россии по севастополю
закон и право
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. 40-летние житель Крыма и его приятель из Ростовской области организовали склад с наркотиками в Севастополе. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.
По данным ведомства, мужчины подыскали в даркнете предложения о работе на подпольный интернет-наркомаркет. Крымчанин обязался организовать склад для хранения наркотиков по месту жительства в Севастополе, а гость из Ростовской области – выполнять обязанности мелкооптового курьера-закладчика. После получения очередной партии нелегального товара из схрона подельники намеревались расфасовать его на разовые дозы и сбыть на территории Севастополя через тайниковые закладки, но были задержаны.
"При обследовании частного домовладения, где проживал один из фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли 29 свертков с амфетамином общей массой около 125 граммов, шесть свертков с мефедроном массой около 150 граммов, более 90 полимерных пакетов, свертков и стеклянную трубку с альфа-PVP массой массой около 190 граммов", - перечислили в МВД.
Кроме того, в доме обнаружили 4 свертка и 5 пакетиков с кокаином массой около 9 граммов, а также электронные весы высокой точности и упаковочные материал. В бытовке, где проживал второй соучастник, изъято 20 свертков с мефедроном.
Материалы дела переданы в следственные органы.
