В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.Он отметил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности. В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.Кравченко призвал горожан отойти от окон и принять меры безопасности.
22:52 22.05.2026 (обновлено: 23:18 22.05.2026)