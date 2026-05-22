В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт - РИА Новости Крым, 22.05.2026
В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт
В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T22:52
2026-05-22T23:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.Он отметил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности. В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.Кравченко призвал горожан отойти от окон и принять меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт

22:52 22.05.2026 (обновлено: 23:18 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
Он отметил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности.
В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.

"В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", - написал глава города в Telegram.

Кравченко призвал горожан отойти от окон и принять меры безопасности.
