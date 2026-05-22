https://crimea.ria.ru/20260522/v-novorossiyske-otrazhayut-ataku-vsu-1156260316.html

В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт

В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт

В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T22:52

2026-05-22T22:52

2026-05-22T23:18

новороссийск

атаки всу

происшествия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

андрей кравченко

кубань

краснодарский край

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154743517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da27405938248aac9a376bb33b4327b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске военные отражают атаку украинских беспилотников - в городе звучит сирена. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.Он отметил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности. В целях безопасности закрыто движение транспорта в районе набережной и в сторону Геленджика и Кабардинки.Кравченко призвал горожан отойти от окон и принять меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, атаки всу, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), андрей кравченко, кубань, краснодарский край, новости