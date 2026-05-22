https://crimea.ria.ru/20260522/v-minzdrave-rf-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-v-lnr-detey-1156231974.html

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей

Восемь пострадавших при атаке дронов ВСУ по зданию общежития Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике госпитализированы, трое из них находятся в... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T11:24

2026-05-22T11:24

2026-05-22T11:24

минздрав рф

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

происшествия

новости

удар всу по общежитию в лнр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Восемь пострадавших при атаке дронов ВСУ по зданию общежития Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР – на данный момент известно о 35 пострадавших, спасатели разбирают завалы, под которыми находятся несовершеннолетние, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Было обнаружено тело одного погибшего. Затем извлекли еще три тела.Он добавил, что амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Сейчас бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия в Старобельске.Также Минпросвещения РФ направило в Старобельск сотрудников для психологической помощи пострадавшим в общежитии."Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственно Минпросвещения", - говорится в сообщении ведомства.По данным СК, в здании общежития в момент удара кроме 86 детей находился один взрослый. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человекаВ ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителейУкраинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20260522/na-meste-udara-vsu-po-obschezhitiyu-v-starobelske-naydeny-chetvero-pogibshikh-1156232156.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, луганская народная республика (лнр), атаки всу, происшествия, новости, удар всу по общежитию в лнр