В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей - РИА Новости Крым, 22.05.2026
В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детей
Восемь пострадавших при атаке дронов ВСУ по зданию общежития Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике госпитализированы, трое из них находятся в... РИА Новости Крым, 22.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Восемь пострадавших при атаке дронов ВСУ по зданию общежития Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР – на данный момент известно о 35 пострадавших, спасатели разбирают завалы, под которыми находятся несовершеннолетние, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Было обнаружено тело одного погибшего. Затем извлекли еще три тела.
"В больницы ЛНР, по оперативным данным, госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них - в тяжелом состоянии", - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он добавил, что амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Сейчас бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия в Старобельске.
Также Минпросвещения РФ направило в Старобельск сотрудников для психологической помощи пострадавшим в общежитии.
"Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственно Минпросвещения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, в здании общежития в момент удара кроме 86 детей находился один взрослый. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.
