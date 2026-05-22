Рейтинг@Mail.ru
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260522/v-krymu-zakryli-prokhod-cherez-zapovednik-mys-martyan-k-moryu-1156231692.html
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю - РИА Новости Крым, 22.05.2026
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
Общая площадь заповедника "Мыс Мартьян", расположенного в непосредственной близости с южнобережным поселком Никита, увеличилась. Такую информацию в ответ на... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T19:04
2026-05-22T19:04
новости
крым
заповедники крыма
новости крыма
никитский ботанический сад
эксклюзивы риа новости крым
большая ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110930/44/1109304451_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_688a015fc4f07f1d0ffdb290f5d725bf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Общая площадь заповедника "Мыс Мартьян", расположенного в непосредственной близости с южнобережным поселком Никита, увеличилась. Такую информацию в ответ на запрос РИА Новости Крым предоставили в Никитском ботаническом саду, за которым заповедник закреплен на праве бессрочного пользования.При этом в учреждении отметили, что в связи с тем, что статус особо охраняемой природной территории "Мыс Мартьян" как природного парка регионального значения сменился на заповедник по постановлению правительства России, нахождение физических лиц на его территории теперь не представляется возможным.Ранее жители прилегающего поселка Никита обратились в редакцию РИА Новости Крым. Они заметили, что в последнее время сотрудники Никитского ботанического сада запрещают местным жителям и туристам пешком спускаться по грунтовым лесным дорогам от поселка к пляжам и прогуливаться к смотровой площадке "Царская беседка", что они делали десятки лет.Граждане были уверены, что, так как ограждающий заповедник забор расположен вне зоны их прогулок, то их нахождение на лесных дорогах и на смотровой площадке не регламентируется природоохранным законодательством, а эта территория является своеобразной буферной зоной между заповедником и поселком.В Никитском ботаническом саду опровергли это мнение и отметили, что границы земельного участка под заповедником, находящегося в федеральной собственности, можно увидеть на Публичной кадастровой карте. В соответствии с ней, заповедник в настоящее время фактически примыкает к поселку.При этом в НБС заметили, что в настоящий момент не располагают информацией о принятии решения Минприроды об охранной зоне заповедника.Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять троп в горы над Ялтой будут закрытыИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника ОпукПодготовка особо охраняемых природных территорий к летнему сезону
крым
заповедники крыма
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110930/44/1109304451_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_70dbbf238b57d0cd7cdab48bce17697a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, заповедники крыма, новости крыма, никитский ботанический сад, большая ялта
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю

Территория самого маленького заповедника Крыма "Мыс Мартьян" увеличена

19:04 22.05.2026
 
© Fotolia/ CrimeanPhotographer / Перейти в фотобанкМыс Мартьян. Крым
Мыс Мартьян. Крым
© Fotolia/ CrimeanPhotographer
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Общая площадь заповедника "Мыс Мартьян", расположенного в непосредственной близости с южнобережным поселком Никита, увеличилась. Такую информацию в ответ на запрос РИА Новости Крым предоставили в Никитском ботаническом саду, за которым заповедник закреплен на праве бессрочного пользования.
"Общая площадь заповедника и его конфигурация незначительно изменились (площадь увеличилась с 240 до 241,43 га). Изменения конфигурации заповедника связаны с исключением из него небольшой части, занятой строениями и сооружениями, отнесенными к ведению ботанического сада", - говорится в ответе на информационный запрос агентства за подписью директора НБС, академика РАН Юрия Плугатаря.
При этом в учреждении отметили, что в связи с тем, что статус особо охраняемой природной территории "Мыс Мартьян" как природного парка регионального значения сменился на заповедник по постановлению правительства России, нахождение физических лиц на его территории теперь не представляется возможным.
"Данным постановлением правительства фактически восстановлен общегосударственный природный статус, в котором и создавался заповедник "Мыс Мартьян" в 1973 году", - подчеркнул Юрий Плугатарь.
Ранее жители прилегающего поселка Никита обратились в редакцию РИА Новости Крым. Они заметили, что в последнее время сотрудники Никитского ботанического сада запрещают местным жителям и туристам пешком спускаться по грунтовым лесным дорогам от поселка к пляжам и прогуливаться к смотровой площадке "Царская беседка", что они делали десятки лет.
Граждане были уверены, что, так как ограждающий заповедник забор расположен вне зоны их прогулок, то их нахождение на лесных дорогах и на смотровой площадке не регламентируется природоохранным законодательством, а эта территория является своеобразной буферной зоной между заповедником и поселком.
В Никитском ботаническом саду опровергли это мнение и отметили, что границы земельного участка под заповедником, находящегося в федеральной собственности, можно увидеть на Публичной кадастровой карте. В соответствии с ней, заповедник в настоящее время фактически примыкает к поселку.
© roscadaster.com/map/respublika-krym/yaltaГраницы земель особо охраняемых территорий в районе поселка Никита, Большая Ялта.
Границы земель особо охраняемых территорий в районе поселка Никита, Большая Ялта.
© roscadaster.com/map/respublika-krym/yalta
Границы земель особо охраняемых территорий в районе поселка Никита, Большая Ялта.
"Охранная или буферная зона в контексте заповедников в России – территория, прилегающая к ООПТ, которая создается для предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия на экосистемы. Решение о создании охранной зоны федерального значения принимает Министерство природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в ответ на вопрос агентства.
При этом в НБС заметили, что в настоящий момент не располагают информацией о принятии решения Минприроды об охранной зоне заповедника.
Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты
Итог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук
Подготовка особо охраняемых природных территорий к летнему сезону
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиКрымЗаповедники КрымаНовости КрымаНикитский ботанический садБольшая Ялта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа
19:55Над Севастополем работает ПВО
19:42В Севастополе второй раз за день звучит сигнал воздушной тревоги
19:39Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин
19:27В Севастополе остановили катера и паромы
19:19Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение
19:04В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
18:47В Алуште появится новый патриотический музей
18:35Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – Путин
18:30Ливни затопили насосную станцию под Симферополем
18:22"В такие руки надо передавать будущее страны": Путин о выпускниках программы "Время героев"
18:11Рейд в Севастополе открыли после 7-часовой остановки
18:05Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
Лента новостейМолния