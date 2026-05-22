https://crimea.ria.ru/20260522/v-krymu-zakryli-prokhod-cherez-zapovednik-mys-martyan-k-moryu-1156231692.html

В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю

В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю

Общая площадь заповедника "Мыс Мартьян", расположенного в непосредственной близости с южнобережным поселком Никита, увеличилась. Такую информацию в ответ на... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T19:04

2026-05-22T19:04

2026-05-22T19:04

новости

крым

заповедники крыма

новости крыма

никитский ботанический сад

эксклюзивы риа новости крым

большая ялта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110930/44/1109304451_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_688a015fc4f07f1d0ffdb290f5d725bf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Общая площадь заповедника "Мыс Мартьян", расположенного в непосредственной близости с южнобережным поселком Никита, увеличилась. Такую информацию в ответ на запрос РИА Новости Крым предоставили в Никитском ботаническом саду, за которым заповедник закреплен на праве бессрочного пользования.При этом в учреждении отметили, что в связи с тем, что статус особо охраняемой природной территории "Мыс Мартьян" как природного парка регионального значения сменился на заповедник по постановлению правительства России, нахождение физических лиц на его территории теперь не представляется возможным.Ранее жители прилегающего поселка Никита обратились в редакцию РИА Новости Крым. Они заметили, что в последнее время сотрудники Никитского ботанического сада запрещают местным жителям и туристам пешком спускаться по грунтовым лесным дорогам от поселка к пляжам и прогуливаться к смотровой площадке "Царская беседка", что они делали десятки лет.Граждане были уверены, что, так как ограждающий заповедник забор расположен вне зоны их прогулок, то их нахождение на лесных дорогах и на смотровой площадке не регламентируется природоохранным законодательством, а эта территория является своеобразной буферной зоной между заповедником и поселком.В Никитском ботаническом саду опровергли это мнение и отметили, что границы земельного участка под заповедником, находящегося в федеральной собственности, можно увидеть на Публичной кадастровой карте. В соответствии с ней, заповедник в настоящее время фактически примыкает к поселку.При этом в НБС заметили, что в настоящий момент не располагают информацией о принятии решения Минприроды об охранной зоне заповедника.Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять троп в горы над Ялтой будут закрытыИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника ОпукПодготовка особо охраняемых природных территорий к летнему сезону

крым

заповедники крыма

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, заповедники крыма, новости крыма, никитский ботанический сад, большая ялта