В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза

В Крыму интерес к аренде загородного жилья в курортный сезон вырос в два раза. А горизонт бронирования по сравнению с прошлым годов увеличился на 21 день.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму интерес к аренде загородного жилья в курортный сезон вырос в два раза. А горизонт бронирования по сравнению с прошлым годов увеличился на 21 день. Такие данные приводит технологическая платформа "Авито. Путешествия".По данным платформы, горизонт бронирования составил 175 дней, что на 21 день больше, чем в аналогичный сезон прошлого года.Вместе с тем, отдых на природе дает возможность не только перезагрузиться, но и требует внимательности и соблюдения правил безопасности. По официальным данным МВД, ежегодно поступает около 200 тысяч заявок на поиск людей, примерно 40 тысяч из них — дети. Чаще всего причина — незнание базовых правил, рассказали в пресс-службе."Авито.Путешествия" и поисковый отряд "ЛизаАлерт" дали рекомендации по безопасности на летний сезон.Так, детей необходимо учить базовым правилам безопасности: знать наизусть номера телефонов своих родителей и понимать алгоритмы действий, а также никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить.Тщательной подготовки требует поход в лес. Детям нельзя ходить туда без взрослых. Важно одеваться ярко, брать с собой бутылку воды, перекус, который не испортится, полностью заряженный телефон и свисток. Нельзя подходить к водоемам, есть незнакомые растения или прятаться — это затрудняет поиски."Водоемы представляют повышенную опасность: детям нельзя подходить к воде одним, купаться можно только под контролем взрослых и в оборудованных местах. Если человек тонет, нужно привлечь внимание окружающих и вызвать помощь по 112", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что Керчь и два крымских курортных поселка вошли в число направлений-лидеров с резким подъемом уровня бронирований отелей по сравнению с летом 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераТри города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыхаТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год

